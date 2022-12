Anarchici bloccano via Falcone, cori contro Susanna Schlein: tensione e bombe carta contro la Polizia

Sale la tensione fuori dal tribunale di Torino . Sono circa 150 gli anarchici riunitisi all’esterno del Palazzo di Giustizia , in attesa della sentenza Corte d'Assise d'Appello per il reato di 'strage politica' nei confronti di Alfredo Cospito e Anna Beniamino , militanti della Fai, Federazione anarchica informale.

Via Falcone bloccata

Via Falcone è completamente bloccata al traffico, chiuso anche il controviale di corso Vittorio Emanuele.

Lancio di fumogeni contro la polizia

Verso le 13 i manifestanti hanno iniziato a muoversi, dirigendosi verso via Principi d’Acaja. Il corteo è arrivato in piazza Benefica, scortato dalla polizia: iniziato un lancio di fumogeni contro la polizia, tensione sempre più alta.

Tensione in via Principi d’Acaja con i commercianti; i manifestanti hanno imbrattato le vetrine delle banche e dell’Enel con scritte contro il 41 bis e in favore di Alfredo e Anna. “O intervenite voi o ci facciamo giustizia da soli” ha detto un barista alla polizia, sollecitando a fermare il corteo.

Barista ferito alla testa

Nel parapiglia tra anarchici e commercianti, un barista è rimasto ferito alla testa.

Il corteo si sta muovendo verso via San Donato, con i residenti che insultano i manifestanti che stanno letteralmente ricoprendo di scritte i muri dei palazzi.

Traffico paralizzato

Alle 14 il corteo sta procedendo verso corso Regina Margherita, in direzione Porta Palazzo: i manifestanti si sono bloccati in corso principe Oddone. Il traffico risulta paralizzato. Sale ulteriormente la tensione: tirate bombe carta contro la polizia.

Chiesto l'ergastolo per Cospito

Il procuratore generale Francesco Saluzzo, a conclusione della sua requisitoria, ha chiesto per l'anarchico Alfredo Cospito l'ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno per l'attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano del 2005. Per la compagna di Cospito, Anna Beniamino Saluzzo, la Procura ha chiesto 27 anni e un mese.