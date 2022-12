Volpiano: al via il calendario degli eventi natalizi

Il programma degli eventi natalizi di Volpiano si apre con il presepe allestito dall’Unitre in piazza Vittorio Emanuele II da giovedì 8 dicembre fino domenica 8 gennaio; giovedì 8 dicembre, inoltre, l’Associazione Nazionale Bersaglieri organizza la Festa di Natale con la cerimonia in piazza Cavour alle 10.30 e il pranzo.

Domenica 11 dicembre in piazza Madonna delle Grazie si svolge il Mercatino di Natale a cura della Pro Loco, nella «Sala Furlini» del Municipio viene allestita la mostra fotografica «Il ritorno» a cura dell’associazione Orizzonti Storti, e alle 15.30 nel Salone parrocchiale dell’Oratorio San Giuseppe si tiene il concerto della Corale Unitre.

Lunedì 12 dicembre, alle 20.30 in Sala Polivalente (via Trieste 1), si svolge la cerimonia di premiazione degli sportivi vincenti, insieme ai “compleanni” delle associazioni volpianesi e alla consegna delle borse di studio alle ragazze e ai ragazzi meritevoli.

Mercoledì 14 dicembre l’Unitre organizza alle 15.30 il Concerto di Natale nella residenza Anni Azzurri, mentre giovedì 15 dicembre alle 17, in biblioteca (via Carlo Botta 26) per l’«Ora del Racconto», vengono lette ai più piccoli le «Magiche storie di Natale», a cura dell’associazione Crab Teatro.

Sabato 17 dicembre l’asilo nido comunale è presente al mercato di piazza Italia con un proprio stand, mentre in piazza Vittorio Emanuele II la Pro Loco allestisce il banchetto per Telethon (presente anche domenica); al pomeriggio si svolgono la «Corri e Cammina per Caritas Volpiano» di Runner Team e «Natale in Vauda» dell’associazione New Nordic Walking. Domenica 18 dicembre vengono portati gli auguri agli ospiti delle case di riposo di Volpiano, e alle 21 in Sala Polivalente si svolge la festa dell’associazione «Dona con Amore». Martedì 20 e giovedì 22 dicembre Babbo Natale visita le scuole di Volpiano.

Giovedì 22 dicembre, alle 21 nella Chiesa parrocchiale, si svolge il Concerto di Natale della Filarmonica Volpianese e dell’Istituto Musicale «Lodovico Lessona».

Venerdì 24 dicembre, all’uscita dalla Santa Messa di mezzanotte, la Pro Loco offre panettone, cioccolato e vin brulé.

I festeggiamenti natalizi si chiudono venerdì 6 gennaio con la Befana Alpina e sabato 7 gennaio, alle 21 nel Salone Parrocchiale, con il concerto «Note sotto la Cometa» dell’associazione «Il Colore dei Suoni».