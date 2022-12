Ancora un weekend ricco di successi per il Torino FD

Giornata di successi sabato per il Torino FD che ha portato a casa tre vittorie su tre incontri.

La quarta categoria ha vinto 3-0 contro gli Insuperabili grazie alla doppietta di Tony Romeo e alla rete di Pierre Gardino.

L'incontro tanto atteso, il derby con i Nessuno Escluso, che indossano le divise della Juventus, si è concluso 2-0 grazie alle reti di Romeo e Said El Kabbouri.

Nella sesta categoria i granata stravincono contro gli Insuperabili C dopo un primo tempo abbastanza equilibrato. Si inizia con un gol di Bruno Bosia ma gli avversari pareggiano poco dopo. Mohamed El Kabbouri riesce a segnare il 2-1 ma si va a riposo sul 2-2.

Nel secondo tempo il Torino è scatenato, El Kabbouri riporta i granata in vantaggio, segue il quarto gol di Alessandro Sellitri ed è ancora El Kabbouri a segnare il gol che fa chiudere la partita sul 5-2.

Il campionato, che si svolge allo Sporting di Orbassano, riprenderà il 18 febbraio.