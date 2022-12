Gli Orti Generali di Torino festeggiano la nascita di un vitellino

Come New York, Bruxelles e Berlino anche Torino ha le sue esperienze di eco-pascolo urbano, tra queste Orti Generali, dove è nato il primo vitello in città.

Il nuovo arrivato è un cucciolo di razza scozzese, figlio di Baboo e fratello minore di Tina, i due esemplari arrivati a settembre 2022 grazie al bando Segnali d’Italia.

Per l’assessore al Verde pubblico della Città di Torino, Francesco Tresso: “Esperienze come Orti Generali rappresentano per la città un esempio di progettualità virtuosa, che permettono di mantenere e di esplorare nuove forme di agricoltura urbana, in una rinnovata visione del tessuto cittadino, in un contesto in cui da qui al 2050 nelle città si concentrerà il 70% della popolazione mondiale. Forme di eco-pascolo sono già presenti in altre aree verdi della città, e la nascita del nuovo vitellino è un bel segnale che consolida questa direzione”.

Le mucche Highland sono molto più resistenti delle altre razze: abituate ai rigidi climi del nord, amano vivere all’aperto e pascolano indisturbate ruminando erba e piante infestanti.

“In questo modo diventano una risorsa pubblica: gli animali da pascolo compiono da soli e naturalmente ciò che solitamente richiede l’impiego di un servizio cittadino oneroso.” – Stefano Olivari, paesaggista e fondatore di Orti Generali.

Il vitellino ha suscitato l’entusiasmo e la curiosità di tutta la comunità di Orti Generali e del quartiere: per questo, giovedì 8 dicembre dalle 12:00 ci sarà il benvenuto ufficiale con una festa a tema scozzese con musiche, cibo e danze, per festeggiare il nuovo arrivato.

Ore 12 cerimonia del nome del vitellino con concerto dal vivo di cornamuse del musicista Lars Laenen.

A seguire, pranzo con menù a tema scozzese, dalle 14:30 danze scozzesi con l'associazione Clivis Scottish Country Dance Society di Torino.

Sarà l’occasione per ufficializzare il nome del vitellino che emergerà dal sondaggio tenutosi sui social di Orti Generali a partire da una rosa di tre nomi proposti dagli ortolani urbani di Mirafiori Sud.