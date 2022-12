Il presepe multietnico di Aurora “colora” il cortile della Circoscrizione 7

Un presepe “multietnico” in grado di rappresentare tutte le culture che animano il territorio del quartiere Aurora: è questo il significato dell'iniziativa portata avanti dal Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora, tradizione che si è rinnovata anche quest'anno nel cortile della sede della Circoscrizione 7 di Torino in corso Vercelli 15.

Il presepe multietnico e l'attualità

Il presepe raffigura una coloratissima natività, in cui i protagonisti sembrano proprio essere stati scelti tra gli abitanti del quartiere. I promotori, nonostante tutto, non perdono di vista le tematiche di attualità: “Vogliamo – spiegano sui social i membri del Comitato - fare qualcosa per tenere alta l'attenzione sul quartiere Aurora da parte delle istituzioni e le forze dell'ordine alle quali siamo grati e ringraziamo per la loro presenza inoltre ringraziamo anche le associazioni e comitati che operano nel quartiere per essersi uniti a noi in un comune desiderio di collaborazione”.

L'inaugurazione

L'inaugurazione è avvenuta sabato 3 dicembre alla presenza dell'assessora alla sicurezza Gianna Pentenero, del vice prefetto Michele Lastella e del presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Tutto questo - concludono dal Comitato - ci rende orgogliosi e ci spinge ad essere sempre più presenti e attivi nel nostro quartiere con l'auspicio di trovare accanto a noi sempre più la presenza dei cittadini residenti al fine di rendere il nostro quartiere sempre più decoroso, vivibile e sicuro”.