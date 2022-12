Strage Thyssen, le famiglie a Meloni: "Dopo 15 anni vogliamo risposte. Gli assassini hanno dato abbracci a noi negati" [FOTO]

" Un genitore - ha detto Rosina Platì , mamma di Giuseppe Demasi durante la cerimonia presso il Memoriale al Monumentale - dovrebbe vivere ogni anno dei propri figli. Io ogni anno vivo la sua assenza: devo chiudere gli occhi per sentire una sua carezza ". " Abbiamo messo al mondo - ha proseguito - i nostri figli e la Thyssen ce li ha portati via. Il nostro stato d'animo è provato dopo tutto questo tempo, dopo i vari incontri con ministri del nostro paese. Da 15 anni il mio splendido ragazzo si è addormentato e io vivo in apnea: in questi periodo gli assassini hanno potuto a continuare a dare abbracci a noi negati ".

A prendere la parola poi il sindaco Stefano Lo Russo che, sottolineando come il Memoriale non "è solo un di sepoltura, ma anche riflessione per una tragedia che rappresenta alcuni mali dell'Italia". "Il primo - ha aggiunto - è quello della sicurezza sul lavoro: il 18 dicembre ricorderemo tre ragazzi che sono morti nel crollo di una gru caduta". "Oggi, - ha poi aggiunto - se vogliamo essere un paese che fa uno scatto in avanti, dobbiamo farlo tutti sulla sicurezza sul lavoro. Non si dovrebbe mai assistere alla morte di un figlio, lo dico da sindaco e papà: solo immaginando il dolore che avete provato, e che provate quotidianamente, ci si può avvicinare a capire le vostre parole di rabbia e di disagio per vivere in un Paese che non è in grado di garantire la giustizia". "Questo - ha aggiunto - è il secondo male del Paese, quello di un sistema giudiziario, e questo non è purtroppo l'unico caso, che talvolta lascia andare via i colpevoli e talvolta arresta gli innocenti. Questo profondo disagio lo proviamo tutti e a maggior ragione noi che viviamo le istituzioni. C'è un problema strutturale della giustizia in questo Paese, una giustizia che va riformata, un quadro normativo che va riformato, perché vi sia davvero la certezza del diritto e della pena".