Strage Thyssen, l'ex pm Guariniello: "Nella sicurezza sul lavoro la giustizia non sembra più fare paura a nessuno"

" Nel settore della sicurezza sul lavoro la giustizia non sembra più fare paura a nessuno ". A distanza di 15 anni dalla tragedia Thyssenkrupp, dove morirono bruciati sette operai e all'epoca lui rappresentò l'accusa, è netto l'ex pm Raffaele Guariniello . Il pubblico ministero è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Veronica One, nell'anniversario della strage.

"Torniamo agli anni '70"

Alla domanda se sia stata fatta giustizia per i morti della Thyssen replica: "Sul caso specifico prendo atto che dopo 10 anni si è arrivati ad una condanna". "La domanda che ci poniamo oggi - ha aggiunto - è se si sia avverato quel miracolo che qualcuno diceva: dopo questa tragedia, la sicurezza sul lavoro sarà molto più tutelata. In questi giorni mi sto facendo una domanda: stiamo tornando agli anni '70, in cui un procuratore generale della Cassazione, nel suo discorso inaugurale disse: "Gli infortuni sul lavoro sono una fatalità"".