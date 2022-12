MAXI CAMION VELA BIG SAIL – PUBBLI-CITA’ INNOVATIVA PER CATTURARE L’ATTENZIONE

I camion vela sono tra i mezzi pubblicitari out-of-home più virtuosi. Sono ideali, infatti, per promuovere campagne dedicate a prodotti, servizi o eventi, garantendo una miriade di vantaggi, primo tra tutti la possibilità di spostarsi, dando grande visibilità alle iniziative e ai brand che veicolano.

I maxi camion vela BIG SAIL, dunque, sono dei mezzi ad altissimo impatto, irrinunciabili quando si sviluppa una campagna pubblicitaria con l’obiettivo di raggiungere in maniera mirata e più ampia possibile il target di riferimento.

Se stai sviluppando un’attività di ADV e ti trovi a dover pianificare la sua diffusione, non perderti questa opportunità. Ti illustreremo tutti i vantaggi che la pubblicità dinamica è in grado di garantire alla tua iniziativa, in termini di visibilità e risultati concreti.

Tutti i vantaggi dei maxi camion vela, mezzi ad altissimo impatto visivo

Come abbiamo appena accennato, i camion vela sono dei mezzi di comunicazione ad altissimo potenziale. Per capirne la portata, è sufficiente osservare la loro estrema capacità di catturare lo sguardo dei passanti e degli automobilisti, anche nei contesti cittadini più caotici, dove – al contrario – delle semplici affissioni rischierebbero di passare del tutto inosservate.

Mezzi a fortissimo impatto, come i maxi camion vela BIG SAIL 6x9, sono l’ideale per una campagna ADV di successo, grazie alla loro resa bifacciale ad ampia portata visiva. Vediamo nel dettaglio tutti i vantaggi che possono garantire, se inseriti nelle dinamiche di un progetto di comunicazione strategico e ambizioso.

- Sono dinamici e ad alto impatto visivo

Naturalmente, il primo punto di forza in assoluto quando si parla di maxi camion vela BIG SAIL è senza dubbio la loro componente dinamica e, dunque, la capacità di far circolare determinati messaggi pubblicitari in posti e momenti diversi.

Definire il circuito che i camion vela devono compiere è un aspetto importantissimo, da ponderare con attenzione. Per individuare il percorso ottimale, infatti, è indispensabile avere ben chiari gli obiettivi della campagna e, soprattutto, il target al quale ci si rivolge. Questo consente di identificare i luoghi chiave per la viabilità dei mezzi ad alto impatto e di raggiungere la platea di riferimento prefissata.

A seconda del pubblico da intercettare, è possibile scegliere di alternare l’utilizzo dei camion vela in sosta fissa, al loro uso in movimento.

- Sono ideali per aumentare la brand awareness

L’impatto visivo, la dinamicità e la possibilità di coprire grandi distanze attraverso tragitti strategicamente studiati, rendono i maxi camion vela ideali per incrementare la brand awareness di un’azienda: il marchio protagonista della campagna, infatti, avrà la possibilità di circolare per le zone urbane coinvolte ed essere visto da migliaia di utenti in target.

Per massimizzare i risultati, naturalmente, è necessario studiare in modo approfondito il messaggio da veicolare, privilegiando frasi chiare, semplici e brevi, coerentemente con il tempo di lettura idealmente a disposizione in un contesto di viabilità cittadino. Oltre ai contenuti, è essenziale curare in maniera dettagliata il design, da sviluppare con l’obiettivo di attirare l’attenzione della gente, attraverso scritte colorate e di grandi dimensioni, leggibili correttamente anche a distanza.

In particolare, l’enorme portata dei camion vela BIG SAIL garantisce già in partenza un’incredibile visibilità, con i suoi 108 metri quadrati da personalizzare. Una grafica efficace e dei messaggi incisivi potenzieranno certamente l’effetto comunicativo e influenzeranno positivamente i risultati finali.

- Possiedono una comunicazione bifacciale

I maxi camion vela BIG SAIL offrono la possibilità di esporre due affissioni differenti in contemporanea. Ovviamente, se si procede con questa scelta, è indispensabile che ogni lato offra una comunicazione esaustiva, dato che chi vedrà un lato difficilmente potrà poi vedere anche l’altro. In alternativa, è possibile replicare la stessa identica campagna su ambo i lati.

- Garantiscono il miglior effetto WOW

I camion vela di grandi dimensioni non passano mai inosservati, anzi, garantiscono un effetto sorpresa così impattante da divenire spesso virali sui social. Suscitare una wow experience è ciò a cui ogni campagna ADV deve aspirare per divenire memorabile e innescare un passaparola fruttuosissimo. Una campagna itinerante, su un mezzo ad alta visibilità, con una personalizzazione di oltre 100 metri quadrati non potrà che fare scalpore ed essere oggetto di innumerevoli condivisioni online.

- Sono ideali durante le festività ed eventi stagionali

L’immediatezza della comunicazione sui camion vela, la possibilità di pianificare in modo dettagliato tempi e percorsi e – dunque – la certezza di intercettare il target di riferimento efficacemente, rende questi mezzi ad alto impatto ideali per campagne che devono raggiungere obiettivi concreti in poco tempo: parliamo di campagne legate alle festività o alla promozione di prodotti stagionali. Una pubblicità che diventa capillare in pochissimo tempo è proprio ciò che serve in questi casi.

Nelle prossime righe, scoprirai con noi perché Camion Vela 24, grazie ai suoi 11 maxi camion BIG SAIL 6x9, rappresenta una vera garanzia di visibilità.

Camion Vela 24, una garanzia per la tua campagna ADV su strada

Camion Vela 24 è l’azienda italiana leader nella gestione delle campagne pubblicitarie itineranti, grazie a una profonda esperienza nello sviluppo di attività di comunicazione su misura, ideali sia per realtà piccole che per iniziative a livello nazionale.

Camion Vela 24 può contare su ben undici mezzi BIG SAIL con pannelli ampi 6x9 metri: mezzi unici nel loro genere, in grado di garantire una comunicazione bifacciale, stampata su 2 pannelli pvc per un totale di oltre 100 metri quadrati, per un’altezza simile a quella di un palazzo a tre piani.

Che si scelga strategicamente di lasciarli parcheggiati in zone di passaggio altamente mirate, o si decida di farli circolare nel traffico, è impossibile che questi mezzi passino inosservati, spiccando ovunque per la loro grandezza.

Il Maxi Camion Vela 6x9, conosciuto come BIG SAIL, è in assoluto il fiore all’occhiello di Camion Vela 24, è infatti il più grande mezzo di comunicazione itinerante nel nostro Paese e garantisce una resa ineguagliabile, con la sua capacità di catturare immediatamente l’attenzione di passanti e guidatori.

La consolidata capillarità di Camion Vela 24 fa sì che l’azienda riesca a coprire strategicamente i maggiori capoluoghi del Nord e Centro Italia, aiutando i propri clienti a individuare località, percorsi e modalità di esposizione ottimali, sulla base delle campagne ADV trattate e del loro specifico target.

Infine, tutti i mezzi di Camion Vela 24 possiedono un sistema satellitare aggiornato in tempo reale per il monitoraggio degli spostamenti. Questo fa sì che i clienti abbiano la possibilità di supervisionare le attività live.

Nel prossimo paragrafo, scoprirai con noi tre tra le tantissime campagne realizzate da Camion Vela 24, con il supporto degli incredibili mezzi di comunicazione itinerante.

BIG SAIL 6x9: i case study di successo di Camion Vela 24

Camion Vela 24 per Radio Sportiva

Radio Sportiva ha deciso di affidarsi all’expertise di Camion Vela 24 per la sua campagna ADV, sui territori di Milano, Pavia e Varese. Grazie a oltre 25 mezzi ad altissima visibilità - tra i quali camion vela 4x3m, camion vela 6x3m e, il maxi camion vela 6×9 metri con grafica bifacciale, ha ottenuto un grande riscontro per tutta la durata del progetto, prevedendo sia la modalità in transito che la sosta dei veicoli in zone altamente strategiche, in base alle abitudini del target di riferimento.

Camion Vela 24 per RDS

RDS SOCIAL TV ha scelto Camion Vela 24 per promuovere una campagna pubblicitaria in Lombardia, Piemonte e Veneto, optando per oltre 50 mezzi a grande impatto. Nel dettaglio, sono stati selezionati camion vela 4x3m, camion vela 6x3m e il maxi camion vela 6x9m con visibilità bifacciale. I circuiti di percorrenza sono stati scelti strategicamente, per garantire la migliore resa su tutto il territorio coperto. Grazie alla dotazione di sistemi satellitari, i camion coinvolti hanno potuto fornire aggiornamenti in tempo reale per il monitoraggio dei percorsi, restituendo risultati ottimali per tutta la durata del progetto di comunicazione.

Camion Vela 24 per Radio Juke Box

Radio Juke Box si è rivolta a Camion Vela 24 per noleggiare oltre 15 mezzi ad alta visibilità nell’ottica di promuovere un’importante campagna pubblicitaria sul territorio piemontese: camion vela 4x3m, camion vela 6x3m e il maxi camion vela BIG SAIL 6x9m con poster bifacciale hanno percorso il circuito più strategico per la migliore riuscita del progetto. I capoluoghi interessati dall’attività sono stati: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo e Biella.

In conclusione, quando si lavora ad una campagna ADV, ci sono degli aspetti da ponderare con la massima attenzione, come i contenuti e le modalità di esposizione, l’aspetto visivo e i mezzi di promozione più adatti. Tra questi, è imprescindibile optare per la pubblicità-out-of-home, in particolare, per i camion vela: dei mezzi ad altissimo impatto, ideali per raggiungere il pubblico più ampio, superando di gran lunga le classiche campagne statiche, troppo limitanti.

Se stai valutando la strategia migliore per la una campagna davvero ambiziosa e di successo, Camion Vela 24 è sicuramente il tuo partner ideale.