Asl To3, stabilizzati 144 lavoratori. I sindacati: "Bene, ma non basta a risolvere i problemi"

Saranno 144 i lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2023, saranno stabilizzati all'interno delle strutture che fanno capo alla Asl To3. A darne notizia, nei giorni scorsi, è stata la stessa azienda sanitaria durante un incontro con i sindacati di categoria. Si tratta di personale a scadenza con la fine del 2022: 59 OSS, 74 infermieri e 11 figure di altri profili sanitari che troveranno la stabilità di un contratto a tempo indeterminato. Mentre sarà prorogata anche una parte non ancora quantificata di personale amministrativo, in scadenza al 2022, mentre nel primo semestre 2023 saranno assunti coadiutori amministrativi dalla graduatoria dell’Asl TO4 e da quella del prossimo concorso che si terrà presso l’ASL Città di Torino (circa 50 posizioni richieste).



Una prospettiva che però non soddisfa appieno i rappresentanti dei lavoratori. "Riteniamo tutto ciò certamente positivo ma non possiamo, comunque, ritenerci soddisfatti perché non sono ancora risolte le criticità esistenti e denunciate alla Uil Fpl e alle altre organizzazioni sindacali dai lavoratori e per le quali si è condivisa una lettera denuncia con le altre sigle confederali", dicono da Uil.