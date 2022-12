Grugliasco non dimentica la tutela dell'ambiente anche nei giorni delle feste

Far convivere il Natale e l’attenzione alla sostenibilità: questo l’obiettivo di Le Gru che ha deciso di non rinunciare agli allestimenti natalizi, bensì di adottare tutti gli accorgimenti possibili per un Natale a basso impatto energetico, perché essere sostenibili è l’unica via per un futuro davvero condiviso.

Le Gru, come tutti i Centri Klepierre in Europa, lavora per obiettivi a medio e lungo termine su efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2, differenziazione dei rifiuti prodotti, mobilità sostenibile, preservando allo stesso tempo il benessere del pubblico. Già nel 2022 il Centro ha lavorato per la riduzione del 40% del consumo di energia e conta di raggiungere la carbon neutrality entro il 2030.

Fino alla fine delle vacanze natalizie, come da tradizione, Le Gru si veste dunque del più entusiasta spirito delle feste adattandosi ai tempi: tanti addobbi e decorazioni suggestive, ma tanta attenzione alla sostenibilità!

Al centro degli allestimenti non più migliaia di luci, ma allegri schiaccianoci alti tre o cinque metri come nelle più preziose favole del passato e grandi palle colorate dagli alberi di Natale della tradizione. Per scattare fotografie e selfie natalizi sarà diponibile per tutti un’area dedicata con al centro il grande trono di Babbo Natale e non possono mancare i classici mega alberi di Le Gru. Uno nella nuova Piazza Nord illuminato a led a basso consumo e quello enorme di oltre 11 metri nel piazzale esterno alimentato da pannelli solari: punti perfetti per scambiarsi gli auguri! Anche le colonne della facciata esterna del secondo edificio di Le Gru saranno illuminati a partire da dicembre con tubolari luminosi a basso consumo.

Fino al 24 dicembre nell’area esterna al primo piano ritorna dalle 10 alle 20 il Xmas Village con tanti produttori e artigiani, idee regalo nel mondo dell’abbigliamento e accessori alternativi, naturali ed ecologici, in lana d’alpaca, prodotti dall’ Indonesia, presepi dal Perù, sciarpe in bamboo, decorazioni per la casa e la persona nel mondo fantasy e magico, fate e gnomi, ma anche prodotti artigianali in metallo e sculture personalizzate. Non mancheranno scelte sostenibili per la cura e benessere della persona e della casa e dell’ambiente, profumazioni per l’ambiente, cosmetici naturali e detersivi ecologici. E per scaldarsi, un delizioso corner con pretzel fatti sul momento e bibite calde!

A partire da inizio dicembre, in tema con un Natale davvero sostenibile anche il tradizionale banco per impacchettare i regali quest’anno sarà ecosostenibile! Non solo la struttura sarà interamente realizzata in materiale di recupero, ma tutte le carte e i nastri saranno rigorosamente in materiale riciclato.