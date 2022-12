In piazza Carducci arriva l'albero di Natale, ma è polemica: "Dopo Spelacchio, ecco BassOtto"

Non ha fatto in tempo ad arrivare nell’area pedonale di piazza Carducci che albero di Natale del Comune ha già innescato la prima polemica.

Si tratta di uno degli alberi portati in ogni circoscrizione e che si aggiunge a quello di in piazza Bengasi. “Sarà naturale, alto quattro metri, dotato di luci e forse anche di musica", aveva già annunciato l’assessore Paolo Chiavarino.

L’albero appena posizionato in piazza Carducci e che sarà acceso sabato 10 dicembre sembra sì naturale e in salute, ma un po’ ridotto per la grande piazza. E infatti sui social impazza già la polemica. “Dopo Spelacchio, ecco a voi BassOtto”, commenta il consigliere di minoranza Alessandro Lupi in un post su Facebook.

Dopo gli sforzi purtroppo vani di portare i mercatini di Natale in piazza Carducci, amministratori e commercianti sono comunque soddisfatti del calendario di attività natalizie che si terranno qui.

“Sulla Circoscrizione 8 siamo riusciti a portare due alberi anziché uno”, commenta il presidente Massimiliano Miano, riferendosi all’altro albero portato in piazza Bengasi. “Dopo l’accensione, avremo un momento di condivisione il 20 dicembre con la banda musicale e i cori gospel, faremo un brindisi durante il quale annunceremo le novità sulla piazza da fare il prossimo anno”.

“L’albero è già montato - aggiunge Alessandra Girardello - faremo l’accensione con il Coro Gospel. Il 20 dicembre ci saranno anche alcuni artigiani dell’OPI. Avremo anche un banchetto con panettone offerto dalla Circoscrizione, e cioccolata dall’associazione commercianti Sul Filo di via Nizza. Gli stessi commercianti offriranno gadget dei negozi”.

Nel frattempo, anche su via Nizza si sono accese le luce grazie al contributo della Circoscrizione 8 e della stessa associazione Sul filo di via Nizza.

Le accensioni degli alberi in città





Sabato 10 dicembre si partirà con le accensioni degli altri alberi in città. Si partirà alle 16.30 con l’accensione dell’albero posizionato in piazza Bengasi. A seguire: ore 17 piazza Carducci; ore 17.30 piazza Santa Rita; ore 18.15 piazzale Rostagno; ore 18.45 piazza Campanella; ore 19.30 area di fronte a Principessa Isabella; ore 20 piazza Abba angolo via Maddalene; ore 20.30 Cortile del Maglio; ore 21 piazza Solferino e ore 21.30 Porta Palazzo Mercato Centrale.