Moncalieri, la magia del Natale da domani illumina anche il Giardino delle Rose

Sabato scorso è stata la volta dello spettacolare videomapping che ha illuminato il Palazzo Comunale (e non solo), dando il via ufficiale al periodo delle feste, da domani, giovedì 8 dicembre, con l'Immacolata anche il Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri torna ad illuminarsi per Natale.

Natale in controluce

L’Assessorato alla Cultura e alle Residenze reali consolida la collaborazione con l’associazione culturale Giardino forbito per un Natale - il secondo, dopo l'esordio nel 2021 - all’insegna dell’arte e delle buone pratiche. Con il prezioso contributo di Controluce - Teatro d’ombre e dell’Accademia Albertina di Torino - Cattedra di Scenografia Ajani verrà nuovamente realizzato un suggestivo presepe di luci, ombre e silhouette, forme e colori che riporterà alle atmosfere del tempo in cui antiche lampade affascinavano grandi e piccini con magiche proiezioni di immagini colorate e in movimento trasformando il Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri in un mondo incantato.

Cancelli aperti dalle ore 17 alle 20

Il presepe questa volta sarà ispirato ai bassorilievi sumeri, in una composizione ancestrale che si avvicinerà all’iconografia dei nostri antenati. Non mancherà l’immagine di un grande albero della Vita, simbolo molto antico ma tuttora ricco di significati profondi. La tecnica dell’installazione sarà quella del Teatro nero con l’uso di colori fluorescenti e lampade wood a svelare immagini fluttuanti nel buio e nello spazio della scenografia materica.