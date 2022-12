Tav, cominciato oggi lo scavo del tunnel di base in Francia

E' cominciato stamani alle ore 9 lo scavo del tunnel di base della Torino-Lione in Francia. Lo comunica Telt. Il tutto nella stessa giornata in cui i No Tav organizzano l'ennesima marcia di protesta, da Bussoleno a San Didero.

L'intervento ha inizio dalla piattaforma del cantiere operativo 08 a Villard-Clément, nel Comune di Saint-Julien-Montdenis, che si trova di fronte a Saint-Jean-de-Maurienne, sull'altra sponda del fiume Arc. In questo sito, che tra il 2018 e il 2021 ha accolto i lavori del portale di ingresso francese della galleria, il raggruppamento Lyon Torino CO08, composto da Implenia Suisse (mandataria), Implenia France, NGE Génie Civil, Itinera et Rizzani de Eccher, ha terminato le operazioni di preparazione del cantiere.

Il raggruppamento della direzione lavori "Inalpage" è invece composto dacEgis structures et environnement (mandataria), Alpina, Ingerop Conseil et ingénierie et Geodata. "L'avvio dei lavori in sotterraneo sul cantiere C.08 - spiega Emmanuel Humbert, vice direttore Costruzioni di TELT - rappresenta una nuova fase nella costruzione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione. Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo la firma dei bandi di gara per la costruzione del tunnel di base sul versante francese, del valore di 3 miliardi di euro, avvenuta nel 2021. Con la prossima aggiudicazione dei lavori sul lato italiano del tunnel di base nel 2023, la fase di costruzione entrerà in una nuova dimensione, con l'obiettivo di mettere in servizio la linea nel 2032".

Il terreno è stato scavato per raggiungere la quota del tunnel di base. Sono state inoltre prolungate le grandi pareti di sostegno laterali e il terreno in cui si scaverà la galleria è stato consolidato con iniezioni di calcestruzzo (tecnica del Jet Grouting). Il cantiere, che finora ha impiegato 150 persone dal lunedì al venerdì, si trasforma - spiega la nota di Telt - in un cantiere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che al picco delle attività, entro il 2024, impiegherà fino a 300 persone.