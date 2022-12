A Grugliasco festeggiata con grandi e piccini la riuscita del progetto Gru,co per la mobilità sostenibile

"La festa di chiusura del progetto in collaborazione con Patto Territoriale Zona Ovest di Torino è stato un vero successo – dicono da GreenTo – Gru.Co è un progetto nato nel periodo della quarantena e di cui siamo enormemente orgogliosi. Siamo riusciti a crescere in poco tempo e ne abbiamo avuto la conferma durante l'evento a cui erano presenti gli amministratori di quasi tutti i comuni coinvolti. La classifica ha portato Grugliasco al primo posto, Druento al secondo e Buttigliera Alta al terzo e come annunciato ai vincitori andranno delle cargobike da utilizzare nel bike to school e in altri progetti comunali. Ringraziamo enormemente i Melty Groove per aver accompagnato l'evento con la loro musica e la compagnia di Circo Squilibria per aver portato tanto divertimento a tutti i gruisti presenti".

"La nostra amministrazione – spiegano il sindaco Emanuele Gaito e il vicesindaco e assessore al welfare Elisa Martino – ha sostenuto da subito il progetto che ha visto la partecipazione quotidiana di molte famiglie a Gru.Co il bicibus in quanto crediamo in una Città a misura di bambini in cui possono, in sicurezza, imparare a muoversi in autonomia e a conoscere il territorio in cui abitano. Crediamo sia fondamentale e doveroso mettersi a servizio e in ascolto dei più piccoli per ripensare gli spazi pubblici nonché le strade scolastiche. Ringraziamo l'Istituto Di Nanni per aver partecipato al progetto e per aver promosso nella sue aule la cultura della mobilità sostenibile, l'associazione Grugliaschiamo per aver accompagnato i bambini nelle scuole, nonché GreenTo per aver sognato e concretizzato un progetto dove i bambini sono i protagonisti del cambiamento".