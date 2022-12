Due cellulari rubati in meno di mezzora: arresto "da record" per un ladro di 23 anni

Due colpi messi a segno in meno di mezz'ora. Non si sa se questo possa essere considerato un record, ma senza dubbio è fruttato un arresto a un cittadino marocchino di 23 anni, che gli agenti di Polizia hanno accusato di furto aggravato continuato.

Con la geolocalizzazione gli uomini delle forze dell'ordine hanno rintracciato il telefono in piena zona San Salvario, all’incrocio fra via Saluzzo e via Baretti. Dentro un locale c'era un uomo che corrispondeva alla descrizione fatta dal derubato. Con sé, però, oltre al telefono appena sottratto in corso Vittorio ne aveva anche altri quattro.