Furto in cantiere, ma per scappare bloccano l'ascensore: arrestati (comunque) due ladri in via Veronese

Rumori sospetti dall'interno di un cantiere edile in via Scialoja, un furgone parcheggiato nelle vicinanze e lasciato con il portellone aperto mentre una persona lo caricava di materiale edile: troppi indizi per non effettuare un controllo da parte degli agenti di Polizia che nei giorni scorsi hanno sorpreso e arrestato due ladri, un montenegrino di 60 anni e un italiano di 19, che avevano messo a segno un furto.



Ma è la dinamica a risultare piuttosto curiosa: i due, infatti, capito di essere stati scoperti, hanno tentato la fuga prendendo l'ascensore di un vicino condominio di via Veronese. Arrivati tra un piano e l'altro, i due hanno bloccato l'ascensore per ben due volte, in un tentativo disperato di aggirare i poliziotti ormai alle calcagna.