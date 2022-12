Neve a Torino e provincia: disagi in autostrada: sulla Torino-Bardonecchia fermano i tir e si procede incolonnati [FOTO]

Effetti sulla circolazione, dei mezzi pesanti ma non solo, per la nevicata che sta interessando vaste aree della provincia di Torino, soprattutto in quota. In particolare, si segnalano disagi lungo la Torino-Bardonecchia, dove le precipitazioni stanno rallentando il traffico.







Le automobili viaggiano incolonnate e a velocità moderata, mentre all'altezza di Salbertrand vengono fatti fermare i mezzi pesanti in parcheggio.



In azione per garantire la sicurezza gli agenti della polizia stradale, i mezzi spargisale e gli spazzaneve.







Tanta neve è segnalata anche da Fenestrelle a Sestriere fino a Cesana, con rallentamenti sul traffico.