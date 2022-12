Artigiani piemontesi, pagella positiva per la manovra di Bilancio: "Ma basta cambiare le regole in corsa sul Superbonus"

Pagella positiva, ma si può fare di più. E' il giudizio degli artigiani piemontesi alla bozza della legge di Bilancio che il Governo sta preparando in queste ore. Piacciono i provvedimenti per limitare gli effetti del caro bollette, mentre ci si attende qualcosa in più sul fronte Superbonus e sugli aspetti burocratici rimasti "incagliati".



“La bozza della legge di bilancio 2023 viene considerata dagli artigiani complessivamente positiva, ma rappresenta solamente un primo passo cui è necessario dare seguito - dice Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte -. È infatti prioritario concentrare le risorse per contrastare l’emergenza provocata dai costi energetici, con la massima attenzione nei confronti del sistema delle piccole imprese grazie all’incremento del credito d’imposta per il primo trimestre del prossimo anno. Valutiamo positivamente anche gli sforzi per ridurre il peso della pressione fiscale nei confronti delle microimprese, in particolare delle imprese individuali, ma anche quest’aspetto deve portare ad un ulteriore taglio dei costi per ‘fare impresa’ in questo mandato governativo”.