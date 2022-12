Sotto Natale si balla a Grugliasco: appuntamento al Padiglione La Nave del parco Le Serre

A Natale si balla. Si chiama così l'evento organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Pro Loco, Auser, Circolo ricreativo Gerbido, Lesna 2000, la Quaglia in Paradiso e Fabbrichetta. Si tratta di un pomeriggio danzante e un rinfresco in occasione delle festività natalizie.