Il Natale a Beinasco entra nel vivo con la Festa in via Colombo e via Ganna

Entrano nel vivo gli eventi organizzati dal Comune di Beinasco per il Natale 2022, con la festa in via Colombo e via Ganna, in programma il 17 dicembre dalle ore 14,30 alle 19. Un evento che segue l'inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Kennedy, a Borgaretto, che tanto successo ha raccolto fin dal primo giorno.

Appuntamenti per grandi e piccini

Quello di via Colombo è uno degli avvenimenti di punta nel panorama delle manifestazioni dedicate a grandi e piccini, nel periodo più magico dell'anno.