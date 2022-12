ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta organizza un brindisi dedicato a buyer e ufficio acquisti

ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta organizza l’apericena di Natale lunedì 12 dicembre 2022 presso il JHotel di Via Traves, 40 a Torino (in zona Allianz Stadium).

L’incontro, oltre al consueto scambio di auguri natalizi, sarà volto ad approfondire insieme le logiche di approvvigionamento dei beni che consumeremo per festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno.

Programma dell’evento:

conversazione con Joseph Angeloni – Food & Beverage Manager, J Hotel

A seguire presentazione tra i Soci (3 minuti a testa): «cosa posso fare o cosa posso chiedere ai colleghi ADACI?»

In conclusione apericena di scambio auguri tra i Soci offerto da ADACI

Scarica la locandina

Nota: l’evento è riservato ai Soci della sezione ADACI Piemonte e Valle d’Aosta che si possono prenotare fino ad esaurimento posti alla mail di sezione: sez.piemonte@adaci.it

ADACI, oltre 50 anni di associazione.

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

ADACI, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain.

ADACI rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell'azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

Per informazioni e contatti

ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Via Rosolino Pilo, 62 – 10145 Torino

Tel. 01119821511

e-mail: sez.piemonte@adaci.it

Sito: https://www.adaci.it/sezione-piemonte-e-valle-daosta/contatti/