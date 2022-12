A Torino e provincia cala la qualità della vita: 40° posto nella classifica del Sole24Ore

La provincia di Torino si piazza nei primi cinquanta posti della classifica stilata dal Sole24Ore sulla Qualità della vita 2022, ma con un calo di nove punti rispetto al 2021, quando si era piazzata su al 31° posto.

Quest'anno è infatti 40esima su 107. Ha come performance peggiore purtroppo quella sulla qualità dell'aria, piazzandosi al 105° posto secondo l'indice su dati Pm10, biossido di azoto e ozono nel capoluogo, mentre è quinta in classifica per la diffusione della banda larga per famiglia.

Entrando più nel dettaglio, capoluogo e provincia rispetto agli anni passati 2020 e 2021 hanno guadagnato punti su ambiente e servizi (+18), con un'impennata delle piste ciclabili del 9%, ma anche su sicurezza (+2), sebbene sia prima in classifica per le rapine in esercizi commerciali, e su demografia e società (+2), con un aumento, sebbene lieve, delle nascite e una riduzione dell'indice di vecchiaia.

Aumenta anche la ricchezza, con un +4.9% di valore pro capite, così come le start up innovative, con un +22%.

Dal punto di vista della cultura, il torinese si conferma una provincia che legge, con un leggero aumento delle librerie aperte (+0.4%), mentre nonostante l'ondata di entusiasmo per un grande evento come le ATP Finals, cala l'attività fisica: meno sette punti sullo sport rispetto al 2021.

In media la provincia di Torino ha 7,5 ore di sole al giorno, piazzandosi perciò all'85esimo posto come luogo soleggiato, mentre è al 35esimo posto nella classifica delle ondate di calore, con 165 giorni a temperatura percepita maggiore di 30 gradi.

Infine, è 39^ per eventi estremi con 25 giorni annui di accumulo di pioggia oltre i 40 millimetri.