Teleriscaldamento, al via la corsa al bonus di Iren: il 64% dei torinesi l’ha già rinnovato

Il caro energia preoccupa i torinesi che scaldano i loro alloggi tramite il teleriscaldamento e la reazione naturale non può che essere una: la corsa al bonus erogato da Iren. Il 64% di chi aveva ottenuto il bonus l’anno scorso (6.500 nuclei famigliari circa) ha infatti già rinnovato la propria domanda anche per il 2022-2023.

Il bonus è ottenibile per i clienti domestici, residenti a Torino, con un contratto di teleriscaldamento, co un Isee 2022 non superiore a 25.000 euro. Lo sconto, che viene corrisposto con un bonus una tantum, è di 487,27 euro iva esclusa per le famiglie fino a 4 componenti e di 679,09 euro per le famiglie con più di 4 componenti.

Iren semplifica le procedure per presentare la domanda

Il bonus, misura pensata per venire incontro ai cittadini, era stato erogato per la prima volta l’anno scorso. Quest’anno, al fine di rendere la procedura d’accesso più semplice, Iren ha messo in campo diverse iniziative volte a rendere un procedimento farraginoso intuitivo, potenziando i canali di contatto: l’azienda che si occupa di erogare il riscaldamento ha infatti messo a disposizione un numero Whatsapp, un call center e uno sportello itinerante. Un’offerta che si va ad aggiungere al sito web e al video tutorial che accompagnano i cittadini nella compilazione della domanda per ottenere il bonus.

Il 64% dei clienti ha già rinnovato la domanda

Ma c’è di più: oltre alla domanda ordinaria, per chi richiede il bonus per la prima volta, la modalità semplificata permette a chi già ne aveva beneficiato l’anno prima di essere contattato direttamente da Iren tramite mail.

Un’iniziativa che ha già riscosso un buon successo: lo testimonia appunto il 64% dei clienti che, contattati, hanno già confermato il rinnovo del bonus. A riferirlo è Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di Iren Energia.

Camarda: “Sportelli itineranti nelle case popolari”

“Auspico che gli sportelli mobili possano trovare una loro collocazione quasi ‘fissa’ nei pressi di quei complessi popolari che utilizzano il teleriscaldamento” ha affermato Vincenzo Camarda (Pd), riferendosi per esempio ai tanti cittadini di Mirafiori, quartiere fortemente “teleriscaldato”. Il consigliere ha suggerito all’azienda di aprire uno sportello di informazione anche all’interno delle Circoscrizioni, in modo tale che i cittadini possano avere informazioni chiare e precise anche in una sede istituzionale.

Soddisfatto della semplificazione messa in atto dall’azienda l’assessore ai Servizi Sociali della Città di Torino Jacopo Rosatelli: “Rispetto alla prima ondata di bonus, la seconda ha visto elementi che l’hanno reso più agevole da parte degli utenti. Si può fare ancora di più. L’auspicio è di non dover più parlare di bonus, vorrebbe dire problemi risolti o ridotti”.

Come richiedere il bonus

I clienti che hanno già ottenuto il bonus, riceveranno quindi direttamente da Iren una comunicazione con le indicazioni necessarie. Chi deve presentare la domanda per la prima volta, dovrà accedere all'area predisposta dal Comune per via telematica, autenticandosi con le credenziali SPID o CIE.

Le informazioni necessarie sono: l'Isee aggiornato 2022, il codice cliente e il codice contratto. Sarà possibile inoltrare le domande fino al 31/1/2023, salvo proroghe.