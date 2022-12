Il trucco permanente, una tecnica all'avanguardia per sentirsi meglio con se stessi

Vuoi essere raggiante in ogni circostanza? I benefici del trucco permanente sono molteplici; risparmio di tempo quotidiano, trattamento ipoallergenico, preciso, su misura mette in risalto i tratti del viso e valorizza l'espressione. Occhi, bocca, sopracciglia e perché no qualche lentiggine, sarai bella come desideri grazie al trucco permanente. Torna di moda il trucco permanente. Che si tratti di microbalding, candylips o anche ripigmentazione, zoom su questa tecnica con Rita Comanducci, una delle più conosciute ed apprezzate esperte in Bellezza che ha introdotto per prima in Italia il trucco permanente con la tecnica della dermopigmentazione.





Cos'è esattamente il trucco permanente?

“Per rendere popolare la cosa, possiamo dire che il trucco permanente è una specie di tatuaggio. In effetti, il suo principio è lo stesso di questa arte precisa e talvolta controversa. Si tratta di inserire tramite un dermografo dei pigmenti sotto i primi strati dell'epidermide, in modo da ottenere un effetto di trucco duraturo ma sempre dall'effetto naturale. Nel tempo, questi pigmenti verranno riassorbiti dalla pelle e si potrà ripetere il trattamento”.





Quali sono i vantaggi?

“Uno dei principali vantaggi è che possiamo fare in modo che il nostro trucco sia sempre impeccabile. Risparmieremo molto tempo perché non sarà più necessario passare ore davanti allo specchio. Il trucco permanente, può essere effettuato su più zone del viso. Permette di ridisegnare la curva della bocca o di colorare le labbra. Per valorizzare lo sguardo è possibile anche rielaborare la linea delle sopracciglia troppo rade. Intorno agli occhi viene spesso richiesta anche una linea sottile che imita l'eyeliner. A mio avviso, questo trattamento, permette di affermare un'identità, di sentirsi meglio con se stessi e di guadagnare in comodità ogni giorno. La dermopigmentazione può inoltre, essere di supporto a chi ha avuto trattamenti intensivi come la chemioterapia, che hanno spesso un impatto fisico ed emotivo sui pazienti, soprattutto a causa di effetti collaterali visibili come la perdita delle sopracciglia o dei capelli. Il trucco permanente è un modo per aiutare le persone malate di cancro a sentirsi belle, a ritrovare la fiducia in se stesse e persino a superare meglio la loro lotta contro la malattia. Oltre all'aspetto estetico, il trucco permanente diventa quindi un notevole supporto morale!”.





Come si esegue il trucco permanente nel suo centro estetico a Ventimiglia?

“Eseguiamo procedure di trucco permanente raffinate e iperrealistiche tenendo conto della morfologia, del tipo di pelle e delle richieste. Il cliente può prendere un appuntamento presso il centro estetico per una consulenza gratuita. Il nostro approccio è progressivo e garantisce una realizzazione che corrisponderà perfettamente ai desideri e alla morfologia del cliente. Il giorno della dermopigmentazione, inizieremo facendo un disegno preparatorio sul viso che permetterà di vedere in anteprima il risultato. Poi pigmenteremo direttamente sul disegno. I risultati di questo primo intervento saranno definitivi dopo 30 giorni, il tempo in cui la pelle sarà completamente rinnovata. Può capitare di voler andare oltre, addensare un colore o enfatizzare un'espressione. Riprenderemo quindi un appuntamento per un ritocco, in modo che il cliente sia completamente soddisfatto. Questo secondo intervento è facoltativo e dipende dalle proprie aspettative”.





Quali sono gli altri trattamenti estetici di rilievo effettuati nel centro estetico?

“Nel centro siamo specializzati anche nel trattamento di epilazione al laser Fibra DFA. Si tratta di una tecnologia innovativa di ultima generazione con micro lenti accoppiate, che permette alla luce generata dal diodo multiplo di concentrarsi in un singolo impulso trasmesso attraverso la fibra ottica al bulbo pilifero che garantisce un’epilazione precisa e impeccabile. Inoltre facciamo un trattamento completo anti-age e liftante grazie alla combinazione delle 3 azioni: Radiofreqenza, vacum e luce ad infrarossi per una biostimolazione del collagene ed elastina per un effetto rimpolpante di tutto il viso. Abbiamo infine tutta una serie di trattamenti all'avanguardia per rimodellare il corpo e per riattivare il metabolismo”.





Il Centro Estetico Rita Comanducci è sulla Passeggiata Trento e Trieste, 35 a Ventimiglia.





Per ulteriori informazioni si può chiamare al numero fisso 0184 299051 o al cellulare (anche whatsapp) 331 7767079, oppure visitando il Sito o la pagina Facebook.