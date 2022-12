"Non voglio morire!", a Nichelino si ricorda la tragedia della Thyssen

Oggi, martedì 13 dicembre, alle ore 21 all'Open Factory verrà presentato il libro sulla tragedia scritto da Stefano Peiretti: "Non voglio morire!". Saranno presenti, oltre all'autore, l'ex operaio Thyssen (ed ex deputato) Antonio Boccuzzi e i sindaci Giampiero Tolardo e Paolo Montagna, primi cittadini di Nichelino e Moncalieri.

Il tema della sicurezza sul lavoro sempre attuale

"Non voglio morire!" fu la frase pronunciata da Giuseppe Demasi, una delle vittime dell’incendio: questo libro è un racconto intenso attraverso il quale emergono emozioni e ricordi a distanza di tanti anni da quella tragica notte. L'amministrazione comunale invita tutti a partecipare per ricordare insieme le vittime di questa tragedia e per fare il punto sulla situazione delle politiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema ancora drammaticamente attuale, come ha dimostrato solo un anno fa la tragedia di vi Genova a Torino.