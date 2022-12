Vertice Italia-Francia sulla Torino-Lione per chiedere più fondi alla Ue, la Lega: "Bene, si passa dalle parole ai fatti"

"Bene la nota congiunta firmata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e dal suo omologo francese, Clément Beaune, che evidenzia l'importanza strategica del collegamento ferroviario Torino-Lione, puntando a sensibilizzare la Commissione Ue a continuare il sostegno dell'opera e chiedendo, nello specifico, di poter aumentare dal 50 al 55% il tasso dei cofinanziamenti possibili". Così in una nota i parlamentari piemontesi della Lega: Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera, Alessandro Benvenuto, Giorgio Maria Bergesio, Alberto Gusmeroli ed Elena Maccanti, commentano gli esisti dell'incontro di questa mattina in occasione della Cig sulla Torino-Lione.



"Il programma prevede, tra i temi principali, le tratte di accesso nazionali italiane e francesi, oltre al perfezionamento dell’accordo bilaterale per il riutilizzo dei materiali di scavo nei cantieri della Tav. Finalmente, grazie al ministro Salvini e all'esecutivo di centrodestra, relativamente una struttura fondamentale per il Piemonte e l'intero Paese, si passa dalle parole ai fatti", concludono.