Giovedì nero per i passeggeri: a Torino stop a bus e metro per 4 ore

Sciopero e disagi in vista per il trasporto pubblico torinese

Giovedì nero per i pendolari a causa dello stop a bus, tram e metro a Torino e prima cintura. Per il 15 dicembre è stato infatti proclamato da tutte le categorie pubbliche e private uno sciopero generale regionale, della durata di 4 ore, che interesserà anche il trasporto pubblico locale.

Gli orari

Nel capoluogo piemontese e comuni limitrofi i mezzi pubblici si fermeranno con le seguenti modalità: il servizio extraurbano dalle 10 alle 14; il servizio ferroviario sfmA - Aeroporto-Ceres dalle 17.30 alle 21.30; il servizio urbano, la metro 1 e l'assistenza alla clientela dalle 18 alle 22. Anche il personale addetto ai centri di servizio al cliente incrocerà le braccia dalle 15 a fine turno. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

Disagi anche per la circolazione ferroviaria

Lo sciopero generale, dalle ore 14 alle 18 di giovedì 15 dicembre, riguarderà anche i treni. Di conseguenza, l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione del servizio ferroviario.

Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21.

Iren garantisce i servizi essenziali

In seguito a uno sciopero generale proclamato a livello nazionale da alcune confederazioni sindacali per le giornate del 15 e 16 dicembre, in quelle date potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi del gruppo Iren, anche presso i call center e gli sportelli commerciali. Nessuna ripercussione invece sui servizi legati alla raccolta rifiuti e agli Ecocentri, in quanto tale sciopero non coinvolge i lavoratori del settore dell’Igiene Ambientale.

Lo sciopero interesserà il Piemonte per l’intera giornata del 15 dicembre e Liguria ed Emilia-Romagna venerdì 16 dicembre. Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili.