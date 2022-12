Il Comune lancia il bando 'anziani per Carmagnola 2023'

Il progetto del Comune di Carmagnola "Anziani per Carmagnola" prevede

la possibilità di svolgere attività di pubblica utilità sul territorio a fronte dell'erogazione di contributi economici.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Carmagnola da almeno due anni, di età compresa tra i 58 anni ed i 75 anni ed in possesso di un ISEE inferiore a € 17.000,00.

Le domande di partecipazione, compilate utilizzando l’apposito modulo (in distribuzione presso l’Ufficio Politiche Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Carmagnola), devono essere presentate all’Ufficio Protocollo entro il 15.01.2023.

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- trasmissione via mail a: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

- consegna a mano presso ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì, Mercoledì ore 8:30 - 12:15 / 13:45 - 15:00

Giovedì 8:30 - 12:15 / 13:45 - 17:15

Martedì, Venerdì 8:30 - 12:15 / pomeriggio Chiuso

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Politiche

Sociali- tel. 011/9724226-227.

Le informazioni sul bando, la modulistica e l’elenco della documentazione occorrente è disponibile sul sito: www.comune.carmagnola.to.it alla sezione “Avvisi e novità”.