Iniziati i lavori nelle Gallerie di Porte

Le lavorazioni previste sono quelle di carattere urgente per il risanamento strutturale delle due Gallerie e consistono nella messa in sicurezza dei settori ammalorati (ripristino in presenza di distacchi corticali e per i distacchi profondi, applicazione finale di una doppia maglia di rete protettiva in acciaio inox.) e della successiva riqualifica del rivestimento da attuare in presenza di porzioni particolarmente ammalorate e caratterizzate da fessure e stillicidi.