A Torino i transgender potranno scegliere il nome sulla tessera bus

A Torino le persone transgender potranno scegliere il nome sulla tessera bus. E’ questo uno degli obiettivi che ad inizio mandato aveva annunciato l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli. A distanza di un anno, Gtt e il Comune hanno trovato un modo per concretizzare la proposta: ad annunciarlo l'assessore Rosatelli, durante la discussione della mozione presentata dal capogruppo per Torino Silvio Viale.

Viale (Per Torino):"Registro per riconoscimento genere elezioni"

L'atto dell'esponente di maggioranza invita il sindaco Stefano Lo Russo e la giunta a creare un “registro per il riconoscimento del nome e del genere di elezione” non anagrafico con il relativo regolamento. Rosatelli, nella replica, ha spiegato: "Per i dipendenti comunali è già attivo il tesserino con il nome di elezione". Chi è nato Federico, ma si sente Carla troverà quindi indicato questo. "Chi è in transizione di genere - ha poi aggiunto - può richiedere il cartellino identificativo con il nome di elezione".

Genere neutro sulla tessera della biblioteca

Un'iniziativa che coinvolge anche le biblioteche civiche. Se infatti la digitalizzazione ha segnato l'addio alla tessera cartacea, chi presenta una richiesta di iscrizione o rinnovo può indicare il nome di elezione. C'è la possibilità poi, ha chiarito Rosatelli, di scegliere "il genere neutro: è un ulteriore elemento di innovazione che supera anche il binarismo".

Seconda tessera con nome elettivo

Per quanto riguarda chi utilizza metro, bus e tram per spostarsi a Torino "Gtt ha dato la disponibilità per una tessera alias: qua il lavoro è in stato avanzato". Se al momento non è possibile modificare la tradizionale bip card, normata da una legge regionale che andrebbe modificata, stiamo lavorando all'emissione di "una seconda tessera con il nome di elezione da esporre in caso di controlli". "Tutte le volte che avviene un controllo ci si espone allo sguardo di un altro: stiamo finendo il lavoro" ha concluso Rosatelli.

