Al Parco Le Serre di Grugliasco apre il Piccolo Emporio di Natale

Il 16 dicembre, dalle ore 14 alle 16, aprirà il Piccolo Emporio di Natale, nei locali del Centro Diurno Capolavoro, al parco culturale Le Serre, in via Lanza 31 a Grugliasco, dove si potranno acquistare tutti gli oggetti realizzati dai nostri ospiti.

Il ricavato andrà a finanziare l'acquisto di 3 pullmini per persone con disabilità per i Centri Diurni di Grugliasco e Rivoli e per gli altri servizi della Cooperativa Paradigma.