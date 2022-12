Neve: piccoli incidenti e traffico in tilt, caos in tangenziale. Ma ora il pericolo è il ghiaccio. Spargisale già davanti a scuole e ospedali

Neanche il tempo di posarsi che i fiocchi di neve sono passati dall’essere una bella atmosfera natalizia a un disagio esteso su città e provincia.

In centro a Torino, da corso Regina a corso Vittorio, ma soprattutto nelle periferie a partire dal Lingotto, fino a Cavoretto, e le strade sono diventate impraticabili per macchine e mezzi di trasporto in poche ore.

Nonostante l’intervento costante dei mezzi spazzaneve, questo primo pomeriggio, e gli spargisale entrati in funzione ieri sera sia in collina e precollina sia nei quartieri, la neve continua a fermarsi copiosamente su strade e marciapiedi, rendendo gli spostamenti difficili in tutta la città.

Il disagio dei cittadini: "Zone non pulite, sembra di stare in Siberia"

“Non c’è un tratto pulito. Sembra di essere in Siberia” è uno dei tanti commenti dei cittadini esasperati dalle condizioni meteo. "In coda da trenta minuti in via Genova. Tutto fermo, paralizzato", segnala un altro automobilista.

Il tam tam mediatico non si è fatto attendere. I torinesi hanno riversato sui social tutto il loro disagio, soprattutto nelle aree periferiche e sulla collina, lamentando sia l’assenza di sale sia il poco passaggio dei mezzi spazzaneve.

Tangenziale: situazione critica

La viabilità è messa a dura prova non solo a Torino, ma anche nel resto della provincia. Importanti rallentamenti con mezzi a passo d'uomo sull’uscita di corso Allamano e in direzione di Santena e Asti, ma anche sulla Torino-Pinerolo. Situazione molto critica su tutta la tangenziale di Torino, con lunghe code e mezzi pesanti intraversati. Piccoli incidenti ma sui quali la stradale non riesce a intervenire poiché le pattuglie sono quasi tutte impegnate a fare viabilità. Particolari problematiche sulla Tangenziale Sud, dove lo svincolo di Debouchè in uscita in direzione nord è chiuso al traffico per impraticabilità e a causa di un mezzo pesante intraversato. Sono in pista mezzi antineve di Ativa su tutta la tratta che però non riescono a rendere fluida la circolazione con lunghi incolonnamenti. Riaperta al traffico dopo una momentanea chiusura, invece, la statale 589 “dei Laghi di Avigliana” a Trana (km 5).

Russi (M5S): "Un disastro, Città colta impreparata"

Ad attaccare l'amministrazione anche il capogruppo del M5S Andrea Russi, che parla di "Comune del tutto impreparato". L'esponente pentastellato sottolinea come non sia stato "sparso abbastanza sale né prima né durante la nevicata e, almeno fino a pochi minuti fa, non si vedevano ancora girare i mezzi spargisale". Russi, oltre al traffico paralizzato, denuncia poi come "un autobus GTT si è intraversato su una strada leggermente in pendenza bloccando la circolazione". "Un vero disastro" conclude il grillino, annunciando di presentare un question time.

Damilano (Torino Bellissima): "Impreparazione inaccettabile"

Critico anche il capogruppo di Torino Bellissima Paolo Damilano, che commenta: "Torino non può essere così impreparata a una nevicata attesa da giorni". "Interi corsi bloccati - aggiunge il consigliere di minoranza - sciopero Gtt, difficoltà di movimento per auto e pedoni: una città paralizzata".

Quasi duecento i mezzi spazzaneve al lavoro in città

Gtt nel frattempo ha attivato 12 squadre di spalatori per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate. “Le linee collinari di Torino potrebbero subire delle variazioni di percorso. Si registrano limitazioni e ritardi per le linee extraurbane che collegano le zone di Canale, Alba e San Damiano d'Asti” annunciano.

In totale sono oltre 300 i mezzi impiegati dalla Città Metropolitana su oltre 2800 km di strade. "Sono 70 i cosiddetti lotti neve territoriali che impiegano al momento circa 300 mezzi in tutto e che vengono seguiti in tempo reale dai tecnici della viabilità sulla nostra piattaforma gestionale del Servizio Invernale" spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo. "Purtroppo non tutti gli automobilisti erano preparati alla nevicata e ci vengono segnalati numerosi casi di vetture senza gomme da neve in difficoltà, quindi molti rallentamenti in atto".

"In pianura - specifica l'assessora del Comune di Torino Chiara Foglietta - dalle ore 12 sono usciti 13 mezzi spandisale, mentre dalle 15 i primi mezzi spazzaneve: 52 mezzi con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità, 29 nel centro cittadino. Sulla collina sono operativi 64 trattori con lame e spandisale". Mettere in sicurezza gli accessi a scuole e ospedali I mezzi spargisale e spartineve gireranno fino alla cessata esigenza. Nella notte saranno attivi 29 trattori per lo sgombero neve delle aree mercatali, 35 mezzi con lama per lo sgombero neve sulla piccola viabilità e continueranno a operare i mezzi spandisale già attivi, dando priorità alle arterie principali. Dalle ore 6 di domani, venerdì 16 dicembre, saranno inoltre operativi gli addetti allo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi di scuole, ospedali e altri luoghi sensibili. Gtt: possibili deviazioni per l e linee collinari Gtt ha inoltre attivato 12 squadre di spalatori per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate. Le linee collinari potrebbero subire delle variazioni di percorso, per qualsiasi informazione sulle modifiche delle linee interessate si invita a consultare il sito www.gtt.to.it.

Dove segnalare disagi per neve e ghiaccio

Il Comune intanto ha attivato un servizio di viabilità invernale al quale è possibile segnalare, attraverso la casella di posta viabilitainvernale@comune.torino.it, eventuali problematiche derivanti dalla neve o dal ghiaccio. La casella di posta è monitorata dal lunedì al venerdì in orario di ufficio (Lun e Giov 8-16 e Ven 8-14). Nei giorni festivi e nei fine settimana i cittadini sono invitati a rivolgersi al numero verde AMIAT 800679738.

Previsti tra i 6 e 10 centimetri

Per il momento il livello è di colore "giallo", con una precipitazione nevosa tra i 6 e i 10 cm. La nevicata a Torino proseguirà ancora nelle prossime ore.

Disagi e incidenti nel Canavese

Qualche disagio in Canavese a causa della nevicata pomeridiana. A Salassa, sulla statale pedemontana, quattro feriti nello scontro frontale tra due veicoli sulla rampa di uscita in direzione Rivarolo. Tra i coinvolti anche due ragazzini che, con la madre, sono stati ricoverati all'ospedale di Ivrea. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Traffico in tilt anche a Chivasso, intorno alle 16, per tre Tir rimasti bloccati sulla rampa in salita che porta allo svincolo dell'autostrada A4 Torino-Milano. Un altro incidente, che ha visto coinvolto un camion, si è invece verificato intorno alle 17 tra Bosconero e Feletto, lungo la statale 460 del Gran Paradiso. Nessun ferito ma lunghe code in entrambe le direzioni.