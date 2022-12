Cannabis Light a Km 0? Scopri i produttori della provincia di Torino!

Sono diversi anni, ormai che si parla di Cannabis Light e gli appassionati di infiorescenze di Canapa Sativa L. crescono sempre di più.

Il successo della Cannabis light deriva dalla possibilità di utilizzare e beneficiare di tutti i principi attivi di questa pianta senza incorrere negli effetti psicotropi, in modo completamente legale.

In Italia, infatti, la legge del 2 dicembre 2016, n.242. ha legalizzato il commercio e la produzione delle varietà della Cannabis Sativa con concentrazioni di THC inferiori allo 0,6%. Questo permette ai consumatori di apprezzarne l’aroma e le sue proprietà rilassanti date dal CBD (cannabidiolo) contenuto in alte percentuali nella Cannabis Light, senza accusare gli effetti collaterali dati dalla Cannabis “comune” ovvero, quella contente THC, un componente psicoattivo, che esercita azioni sul sistema nervoso centrale.

Dove acquistare Cannabis light a chilometro 0?

A Torino, più precisamente nel comune di Settimo Torinese, troviamo Greenyleaf, una start-up agricola italiana nata dalla passione per la coltivazione della Canapa Legale, ormai diventata leader nel settore.

Greenyleaf coltiva direttamente nelle Indoor di ultima generazione e commercializza prodotti di Cannabis Light di primissima scelta e solamente per i clienti più esigenti.

Tutto è seguito in modo attento e accurato, dalla semina iniziale delle piante di Canapa Sativa L., al controllo della qualità costante e l’utilizzo dei migliori prodotti sul mercato affinché la pianta cresca naturalmente e sana, senza additivi chimici. Arrivando poi alla florescenza, al raccolto e all’essiccazione del fiore, perfezionandolo e puntando a tirar fuori la migliore infiorescenza CBD possibile.

Il tutto, in un ambiente organico ed estremamente idoneo per la coltura di una pianta di Cannabis Legale.

Naturalmente la Canapa Legale di Greenyleaf è conforme alla legge, sotto la soglia dei limiti, analizzata dai laboratori certificati e vengono utilizzate solo le semenze catalogate dall’Unione Europea per la produzione di Canapa Sativa L.

Come scegliere la migliore qualità di Cannabis Light?

In rete purtroppo, c’è ancora tanta disinformazione e i negozi di Cannabis Light sono molteplici, sicuramente scegliere il giusto fornitore per garantirsi la migliore qualità non è semplice.

3 +1 Caratteristiche da tenere in considerazione per riconoscere la migliore Cannabis Light:

1- Le migliori infiorescenze di Cannabis Light hanno una percentuale di CBD di almeno il 10%.

2- La Cannabis Light di buona qualità presenta un colore acceso, sinonimo di freschezza del prodotto e un’intensa fragranza e aroma.

3- Le migliori qualità di Cannabis sono prive di agenti chimici o pesticidi.

Tutte queste caratteristiche rispecchiano i prodotti di Greenyleaf visionabili e acquistabili sul loro shop online.

4- C’è un’ultima caratteristica che sicuramente tutti teniamo in considerazione: IL PREZZO!

Acquistando direttamente dal produttore, come nel caso di Greenyleaf, sicuramente il risparmio è notevole, poiché non ci sono intermediari di alcun tipo se non le loro estese filiere di agricoltori che coltivano unicamente la Canapa Sativa con tutta la dedizione e l’esperienza che hanno ottenuto in decenni di colture.

Ora, non ti resta che scoprire i migliori prodotti di Cannabis Light e riceverli in 24/48h in pacco anonimo con la massima discrezione!