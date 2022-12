Moncalieri, gli appuntamenti della biblioteca Arduino in avvicinamento al Natale

Alla biblioteca civica Arduino di Moncalieri è iniziato il conto alla rovescia verso il Natale. I prossimi appuntamenti sono dedicati soprattutto ai più giovani, quelli che attendono il 25 dicembre con maggiore trepidazione.

I SABATI DI NATI PER LEGGERE PIEMONTE – 17 dicembre

La vera storia della Befana, tra antiche leggende e filastrocche: dov’è nata? Chi erano i suoi genitori? Che lavoro faceva? A scuola era brava o era un’asina? Pagava le tasse? A Moncalieri Nonna Rufa invita i più piccoli (fino ai 6 anni) sabato 17 dicembre a “La Befana vien di notte”. Il programma di letture animate e filastrocche si tiene nella sala conferenze della biblioteca civica Arduino alle ore 10,30.

Un’occasione unica per scoprire cosa ha saputo Nonna Rufa sulla Befana, andando a incontrarla direttamente nel bosco incantato dove vive. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.



IL MARTEDì DEI RAGAZZI - 20 dicembre

Per il ciclo «Il martedì dei ragazzi», organizzato dalla biblioteca Arduino di Moncalieri (via Cavour 31), il 20 dicembre alle 17,30 il Piccolo Anfiteatro Millecolori ospita «Storie da topi». Piccoli topi e grandi avventure, ascoltando le storie lette insieme ad Alessandra Biglietti (per bimbi fino a 6 anni).

E' il Piccolo Anfiteatro Millecolori ad ospitare questo ciclo di eventi dedicati ai più piccoli: uno spazio magico, decorato con i disegni vivaci di Ludovica Paschetta, per leggere insieme circondati da "un bosco di libri". Partecipazione gratuita con prenotazione, tel. 011.6401600 (un solo accompagnatore per ogni bambino).