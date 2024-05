Da lunedì al via il "Festival del verde", tanti gli appuntamenti in calendario

Con oltre 150 appuntamenti diffusi - ospitati in parchi pubblici, giardini privati, orti urbani, musei - dal 20 al 26 maggio si svolgerà la seconda edizione del Festival del Verde, il grande evento per scoprire il patrimonio verde e paesaggistico urbano torinese.

Nel ricco programma - consultabile sul sito www.festivalverde.it - sono numerosi gli appuntamenti organizzati dalla Città di Torino, assessorato al Verde e alla Cura della città, tra visite guidate in alcuni degli spazi verdi più suggestivi, attività di volontariato nei parchi, mostre, concerti immersi nella natura, e dall’assessorato alle Politiche educative con laboratori per bambini e aperture al pubblico dei giardini scolastici.

I grandi parchi pubblici saranno i protagonisti di “I segreti del verde (urbano) – Storie e alberi della città di Torino”, una serie di passeggiate gratuite condotte dai tecnici del verde pubblico, alla scoperta delle storie inedite della città vegetale: dai platani di Carlo Alberto al parco suor Michelotti (mercoledì 22 maggio, ore 10), dal bosco naturale di parco Leopardi (mercoledì 22 maggio, ore 17) fino alle rarità botaniche dei Giardini Reali bassi (domenica 26 maggio, ore 10.30). L’inconsueto olivo che cresce nell’area verde di pertinenza dell’Anagrafe centrale di via della Consolata sarà inoltre al centro di un racconto dedicato alla diffusione di questo albero in Piemonte (dal 20 al 24 maggio, dalle ore 10 alle 12).

In collaborazione con Torino Spazio Pubblico, il progetto di cittadinanza attiva per la cura di spazi pubblici e beni comuni promosso dalla Città di Torino, sarà possibile partecipare alle attività di volontariato e di manutenzione del verde programmate in diverse aree e giardini.

Due tra i parchi più belli della città faranno da location a "Musica nel verde: concerto in comodità", due imperdibili esibizioni a cura del Conservatorio G. Verdi di Torino al parco della Rimembranza (giovedì 23 maggio, ore 18) con brani che spaziano da Mozart ai Beatles, e al parco Ignazio Michelotti (sabato 25 maggio, ore 18) con un repertorio che va da Bach a Morricone. Accesso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle ore 10 alle 18, sarà possibile visitare eccezionalmente un’ala del Parco di Villa Abegg, scrigno verde della collina torinese; le visite saranno accompagnate da un ricco programma di attività curate della Città, in collaborazione con l’Associazione culturale Web Garden, IED Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino e l’Accademia di Agricoltura di Torino. Accesso libero con prenotazione obbligatoria.

Alla biblioteca civica Alberto Geisser di corso Casale 5 sarà infine visitabile "I piccoli amici del Meisino", rassegna di fotografie di Luca Casale e Marcello Badiali sugli animali che popolano il grande parco torinese, caratterizzato da una ricca biodiversità.

Numerosi anche gli appuntamenti pensati i più piccoli. In occasione del Festival del Verde, l’assessorato alle Politiche educative della Città avvierà una prima mappatura dei giardini e degli orti scolastici della Città di Torino, con l'apertura straordinaria al pubblico, giovedì 23 maggio, di alcune aree verdi delle scuole primarie e dell’infanzia, con attività e laboratori tematici. Le scolaresche saranno inoltre ospitate a FLOR Primavera nella mattinata di venerdì 24 maggio.

Venerdì 24 maggio Cascina Falchera ospiterà una giornata dedicata alla promozione dell'economia circolare, con la presentazione dei futuri orti urbani comunitari e, dalle ore 15 alle 17, i laboratori educativi che consentiranno ai bambini e alle bambine di immergersi nei ritmi e nei cicli della natura. Evento a cura di Cascina Falchera e REMIDA - Centro di Riuso Creativo della Città di Torino.

In occasione della mostra "Guercino il mestiere del pittore", ospitata nella Sala Chiablese dei Musei Reali, Coopculture proporrà due appuntamenti per i più piccoli e le loro famiglie per scoprire attraverso parole e immagini le affascinanti storie del passato: martedì 21 maggio (ore 10) ai giardini Cavour, venerdì 24 maggio (ore 16.30) a Orti Generali.