Pericolo ghiaccio per i torinesi: ora l'incubo sono i marciapiedi

Risveglio gelato per i torinesi questa mattina dopo la copiosa nevicata di ieri pomeriggio.

Le strade, che ieri hanno causato diversi disagi per gli automobilisti, ma anche i mezzi urbani, sono ora libere dalla neve dopo il passaggio costante di spargisale e spazzaneve.

I mezzi al lavoro

Nella notte la Gtt ha attivato 29 trattori per lo sgombero neve delle aree mercatali, 35 mezzi con lama per lo sgombero neve sulla piccola viabilità.

Dalle 6 di questa mattina sono inoltre operativi gli addetti allo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi di scuole, ospedali e altri luoghi sensibili.

A questi si aggiungono i 300 mezzi messi a disposizione dalla Città Metropolitana su tutta la provincia: nello specifico 29 spazzaneve nel centro cittadino e 64 trattori con lame e spandisale sulla collina.

Amiat ha inoltre attivato una decina mezzi spandisale che sono stati impegnati nei diversi quartieri per interventi sulla piccola viabilità. A partire dalle prime ore del mattino sono entrati inoltre in azione gli operatori manuali: 250 netturbini e 300 spalatori per lo sgombero di neve e ghiaccio e per la messa in sicurezza dei punti più critici per i pedoni, come gli accessi a scuole, agli ospedali, i passaggi pedonali e le aree mercatali.

In tutto sono state circa 2000 le tonnellate di sale sparso sulle strade della città, già dai giorni precedenti la giornata di neve. Le operazioni di insalamento su tutte le strade - grande, piccola e media viabilità – saranno ripetute anche nella prossima notte.

Adesso il vero incubo però sono i marciapiedi resi pericolosi dal ghiaccio che tuttavia non sono sotto la responsabilità del Comune, fatta eccezione appunto per quelli davanti a edifici pubblici come scuole e ospedali.

Alcuni cittadini hanno già provveduto a ripulire i tratti davanti alle loro abitazioni, sotto i balconi e davanti ai negozi, ma restano diverse zone ancora da mettere in sicurezza.

La suora che pulisce il marciapiede in via della Consolata

Abbastanza paradossale tuttavia la situazione che si è presentata questa mattina in via della Consolata: da un lato (quello dell'Anagrafe Centrale) una lastra di ghiaccio lungo tutto il marciapiede di competenza comunale. Dall'altro, quello dell'istituto Sant'Anna, una suora impegnata a pulire il marciapiede con una pala, cercando di togliere ghiaccio e neve. Due lati differenti della stessa medaglia, di una Torino in tilt per dieci centimetri di neve.

40 minuti di attesa per il 4

Ma nonostante le strade siano ormai pulite, si registrano disagi per chi usa i mezzi pubblici per spostarsi a Torino. Questa mattina il 61 delle 8.45, che collega San Mauro a Torino Porta Nuova, era strapieno di pendolari e studenti. Segno evidente che nella mezz'ora precedente non erano passati pullman. A denunciare anche lunghi tempi di attesa è il consigliere del Pd Vincenzo Camarda, che da Mirafiori deve raggiungere il centro del capoluogo piemontese. "Mi si consenta, - scrive su Facebook, postando una foto delle traversine innevati- ma 40 minuti per un tram 4 non si può proprio vedere". L'avviso di Gtt Nella serata di ieri Gtt aveva già emanato una nota stampa in cui si invitava a evitare gli spostamenti: "Per agevolare le operazioni di sgombero neve e pulizia delle strade, nonché la viabilità, si invita la cittadinanza a limitare per quanto possibile gli spostamenti. Si invitano inoltre i proprietari e gli amministratori a prevenire la creazione di ghiaccio tramite idoneo spargimento di sale per tutta la lunghezza dei marciapiedi lungo i loro stabili, e ad assicurare lo sgombero della neve negli stessi tratti". Gtt annunciava inoltre di aver attivato 12 squadre di spalatori per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate, ma che soprattutto nelle zone collinari si sarebbero potute verificare variazioni di percorso (per info: https://www.gtt.to). Torino Nord, è caos attorno alle scuole Grandi disagi si segnalano a Torino Nord, dove le scuole sono praticamente "inaccessibili" a causa di enormi lastre ghiacciate che hanno reso difficoltoso l'ingresso degli studenti. Eloquente la situazione questa mattina alla scuola primaria Anna Frank: tutto il perimetro dell'istituto (Via Carlo Porta, via Vallauri e via Patetta) è infatti ghiacciato e nessuno si è presentato a spalare la neve e a spargere il sale. Il risultato? Disagi per bimbi e genitori, oltre a qualche scivolone. "Ho una bambina ipovedente, che necessita di un accompagnamento: impossibile portarla a scuola in queste condizioni" lamenta una mamma. Lì vicino è presente la scuola media Bernardo Chiara e anche in quel caso le strade attorno all'istituto sono del tutto impraticabili. Difficile il passaggio anche a Porta Susa La situazione ha riguardato anche Porta Susa e zone limitrofe: chi aveva necessità di raggiungere a piedi la stazione ferroviaria e i tanti luoghi di lavoro circostanti (grattacielo Intesa Sanpaolo, Rai...), infatti, ha dovuto compiere veri e propri salti mortali per stare in piedi. In zona, comunque, si sono visti gli addetti comunali impegnati nelle operazioni di pulizia.

Spostamenti complessi anche sulle provinciali e statali

Il ghiaccio ha reso difficile i primi spostamenti durante la mattina anche sulle altre strade della provincia. Anas dal canto suo ha avvisato che il traffico è tornato regolare sulla rete in gestione.

"Permane- scrivono in una nota stampa -. fino a cessata necessità, la chiusura tecnica della statale 21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato con la Francia (km 59,708). La circolazione fino ad Argentera è nuovamente consentita a tutte le categorie di veicoli senza limitazioni".