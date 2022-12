Con "Bookcrossing delle borgate" Moncalieri lancia il progetto della 'biblioteca itinerante'

L'idea, nata quasi per gioco sui social, in breve tempo sta prendendo piede e adesso sono già decine le persone che hanno deciso di aderire. A Moncalieri (e nella frazione Garino di Vinovo) sta riscuotendo un successo crescente il progetto "Bookcrossing delle borgate".

Una piccola biblioteca itinerante

L'intento è quello di favorire lo scambio gratuito di libri tra le persone, attraverso una piccola cassetta o comunque un posto creato appositamente, gestito direttamente dai cittadini. In pratica una specie di piccola "biblioteca itinerante" gratuita all’esterno delle abitazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Libri incartatati come regali di Natale

Fino alla fine di dicembre i libri saranno incartati, come fossero dei regali di Natale. Verrà indicato solo il genere letterario, per creare un minimo di attesa per chi deve aprire. Il libro va poi riportato nella casetta da dove è stato prelevato oppure si può contribuire al progetto portando nuovi libri.

In questo modo, autoalimentandosi, il "Bookcrossing" punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, diffondendo la lettura e la cultura, in un periodo in cui sembra che per molti esistano solo i social o i cellulari per leggere.