Le 'gattare' di Nichelino ringraziate e premiate dal Comune

"La figura dei tutor di colonia felina è fondamentale per la città, per questo motivo abbiamo voluto istituzionalizzarla dotandola anche dei necessari riconoscimenti così da permettere a tutte e tutti i volontari di accedere alle colonie ovunque siano, anche su terreni privati - hanno commentato il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'Assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola - Grazie al loro prezioso lavoro siamo riusciti ad azzerare, o quasi, le nascite e ad accudire al meglio i gatti presenti in città".