Torino ringrazia le sue "gattare". Domenica in piazza d'Armi panettone per aiutare i mici con leucemia felina [FOTO]

Oltre il 60% gatti con leucemia felina

Tra le più grandi presenti a Torino c'è il Parco Animalista di piazza d'Armi, che accoglie dal 2004 all'interno della struttura chiusa oltre 80 gatti. La particolarità, come spiega la volontaria Giuseppina Gisoldi, è "che più del 60% degli animali è affetto da leucemia felina". Si tratta di una malattia estremamente contagiosa, che si passa da soggetto a soggetto, anche solo condividendo la stessa ciotola o lettiera. Non è trasmissibile all'uomo o ad altri animali e spesso non si conclama. La patologia però spesso frena le persone dall'adottare questi gatti, per il timore che possano morire prima.