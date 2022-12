Caos bianco a Torino, Foglietta: "Nelle prossime settimane nuovo piano neve"

Il Comune di Torino si scusa con i torinesi per i disagi dovuti all'abbondante nevicata, annunciando poi che nelle prossime settimane verrà presentato un nuovo piano neve. A chiarirlo è l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta , rispondendo in Sala Rossa ai question time dei consiglieri comunali Andrea Russi (M5S) e Pino Iannò (Torino Libero Pensiero) sul caos viabilità vissuto nel capoluogo piemontese giovedì scorso durante la nevicata . All'indomani il sindaco Stefano Lo Russo aveva "scaricato" la responsabilità sull'ex prima cittadina Chiara Appendino .

Foglietta in aula ha ripercorso gli interventi che Amiat, il Comune e Gtt hanno messo in atto per la precipitazione nevosa. Tra le notti di martedì e mercoledì sono "state sparse 2mila tonnellate di sale", il primo intervento "preventivo della grande viabilità e della collina", mentre il secondo il 14 notte "sulla media e piccola viabilità". Il giovedì, a partire dalle 12, sono "usciti 13 mezzi spandisale, e dalle ore 15 erano entrati in servizio i primi mezzi spazzaneve: 52 veicoli con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità, 29 nel centro cittadino. Sulla collina erano operativi 64 trattori con lame e spandisale".

Nel capoluogo piemontese sono poi intervenuti "250 netturbini e 300 spalatori per lo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi a scuole, ospedali e altri luoghi sensibili, e 12 squadre di spalatori GTT per lo spargimento di sale e la pulizia delle fermate".