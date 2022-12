Inps regionale, da giugno la sede centrale si sposta in corso Vittorio Emanuele 3: ci saranno 22 sportelli

Da giugno si cambia. La sede centrale di Inps Piemonte trasloca e si sposta, ma non di molto. Da via XX settembre 34, infatti, gli sportelli di riferimento per il pubblico si sposteranno in corso Vittorio Emanuele II, al civico 3. Pian terreno e primo piano, con ascensore. Gli sportelli saranno 22.

"La cittadinanza - racconta Emanuela Zambataro, direttore regionale Inps Piemonte - avrà il suo riferimento per gli sportelli in corso Vittorio Emanuele 3. Ci saranno 22 sportelli con un Urp totalmente rinnovato. Stiamo finendo i lavori rapidamente e a marzo saranno terminati. Lì ci sarà anche la direzione, mentre parte dei dipendenti che si occuperanno delle attività di ufficio si distribuiranno tra Collegno (area servizi) e il Lingotto (area flussi). L'operazione, che non cambia nulla per il pubblico, porta però un risparmio di 2 milioni di euro all'anno per le casse pubbliche".

Il problema delle risorse umane

Anche alla luce dei risparmi, però, nel mondo Inps torinese non mancano i problemi per il futuro. "In una società in profondo e continuo cambiamento, anche tecnologico - spiega Francesco La Tona, presidente del Comitato regionale di Inps Piemonte - è necessario che ci si faccia trovare pronti, anche alla luce di una quantità sempre maggiore di prestazioni erogate da Inps. Crescono poi i fenomeni di evasione, ma contemporaneamente sono sempre di meno coloro che sono chiamati a fare ispezioni e verifiche".