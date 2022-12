Volpiano, i bersaglieri portano il Natale a passo di carica tra gli ospiti del centro diurno Jolly [FOTO]

Ospiti speciali al centro diurno Jolly di Volpiano: sono arrivati infatti pacchi e regali per gli ospiti del centro, consegnati nientemeno che da un gruppo di ex bersaglieri dell'Associazione nazionale con tanto di cappello con le tradizionali penne in cima.



Un momento di festa e di condivisione in vista delle prossime Feste, che ha regalato un po' di allegria e di svago fuori programma. Grandi celebrazioni (anche una vera e propria "ola" tra gli ospiti). "Lo scorso Natale abbiamo regalato un albero fatto con materiali di recupero realizzato nel nostro laboratorio di restauro - racconta Nicoletta Zizzoli, operatore sociosanitario - e durante l'inaugurazione abbiamo creato un contatto, chiedendo che facessimo una targa per loro. Ci siamo prodigati a farla e l'abbiamo donata nelle scorse settimane: è stato molto bello e gratificante e oggi hanno voluto portare un dono gradito alle persone che frequentano il centro diurno. Si tratta di un rapporto che ci fa bene, ci alleggerisce e proseguirà nel tempo".