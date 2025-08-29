Un sos per Marina: la storica custode dei mici di Sanciò ha bisogno di aiuto

Un appello di solidarietà coinvolge tutta la comunità di Torre Pellice per Marina Flecchia, storica mamma della colonia felina spontanea di Sanciò. Da decenni Marina si prende cura dei gatti e dei colombi del quartiere popolare, affrontando con coraggio le difficoltà e le sfide per proteggere gli animali.

Ma oggi Marina affronta un momento difficile: ammalata e sola, necessita di sostegno sia emotivo sia economico. Chiunque voglia contribuire può effettuare donazioni libere sul conto corrente indicato dalla professoressa Liliana Rasetti, presidente dell’Unitre di Pinerolo, presso Fideuram Pinerolo (IBAN: IT64D0329601601000066690437).

Oltre alla sua instancabile attività per gli animali, Marina ha dato un contributo culturale e artistico alla Val Pellice, attraverso l’associazione Myo-sotis, nota per i concorsi e le iniziative che hanno portato la creatività locale ben oltre i confini della regione.

Ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza: dalla donazione alla visita presso l’Istituto Ferrero di Robilante (Cuneo), Marina può contare sul supporto della comunità che desidera ringraziarla e aiutarla in questo momento difficile.