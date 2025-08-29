Una colonna al posto dell’alpino di legno a Bricherasio [FOTO]

Sul piazzale del cimitero di Bricherasio una colonna mozza ha preso il posto dell’alpino scolpito nel legno. La nuova opera richiama quella eretta dagli alpini sul monte Ortigara, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige. Il nuovo monumento sostituisce quello che ricordava i caduti della Prima Guerra Mondiale ed è stato regalato da Danilo Pairone che fino al 2018 gestiva in paese un magazzino di antichità e che è appassionato di materiale lapideo. “È un’antica colonna di gneiss granitico che acquistai all’inizio degli anni Duemila all’interno di un lotto di materiale edile” racconta Pairone. Faceva parte di un antico caseggiato demolito: “Dalle informazioni che ho raccolto pare fosse la colonna di un’antica stazione della Val Susa che precedentemente era stata una chiesa sconsacrata”.

La colonna era già rotta e Pairone l’ha lavorata per darle l’inclinazione giusta per ricordare il più possibile il monumento dell’Ortigara. Poi, una ventina di giorni fa, è stata posizionata grazie a un suo mezzo e al lavoro di alcuni volontari del gruppo alpini: “Aggiungeremo una targa di dedica a tutte le vite spezzate dalla violenza e orneremo lo spazio circostante con pietra o ghiaia. Infine posizioneremo anche una targa che ricordi la scultura in legno sostituita che era stata voluta dal geometra Trombotto” spiega il capogruppo Renato Ballari. La sostituzione è stata necessaria perché il legno era marcito: “La figura dell’alpino infatti era stata scolpita su una pianta ancora viva e radicata” aggiunge.

Una volta completato l’allestimento dello spazio, la nuova scultura verrà inaugurata: “È una soddisfazione per me vedere come del materiale edile che era stato abbandonato possa trovare una nuova funzione” commenta Pairone.