Il Tribunale di sorveglianza respinge il reclamo, Alfredo Cospito resta al 41 bis. Stop al processo, atti alla Consulta

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo avanzato dai difensori di Alfredo Cospito, anarchico in sciopero della fame da oltre due mesi, contro i regime di 41 bis applicatogli per quattro anni. E' quanto si apprende dal difensore Flavio Rossi Albertini.

Cospito è "determinato ad andare avanti" con lo sciopero della fame, ha spiegato l'avvocato Rossi Albertini, a margine del processo celebrato dalla corte di Assise d'Appello, in cui l'esponente anarchico e chiamato a rispondere di strage. Il legale ha aggiunto: "Secondo il nostro medico è arrivato al limite".

Stop al processo, atti alla Consulta

Stop al processo, celebrato dalla corte di Assise di Appello di Torino in cui l'esponente anarchico Alfredo Cospito è chiamato a rispondere di strage. Accogliendo una richiesta della difesa, i giudici hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale e hanno disposto la trasmissione degli atti alla Consulta. La norma su cui viene chiesto un intervento è quella che impedisce di concedere l'attenuante del fatto di lieve entità se l'imputato è considerato recidivo: per Cospito, la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo

È un fatto di "lieve entità" quello contestato all'esponente nel processo d'appello bis ripreso a Torino. Lo hanno riconosciuto gli stessi giudici subalpini nell'ordinanza con cui hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale.

"Le conseguenze, qualsiasi queste saranno, sono da imputare agli apparati di Stato". Questo il post apparso sulle pagine social riconducibili a un centro sociale Torinese di area anarchica, alla notizia della conferma del 41 bis per Cospito.

Scritte contro la sede della Lega a Sant'Ambrogio

Scritte contro il 41 bis e in solidarietà con gli anarchici Alfredo Cospito e Juan Sorroche sono apparse sui muri della sede della Lega di Sant'Ambrogio, in Val di Susa. 'Stato assassino', 'No 41 bis' e 'Con Alfredo e Juan', è stato scritto sui muri dell'edificio.

"Gravissimo quanto avvenuto: mura imbrattate con vernice rossa, scritte, anche il campanello è stato vandalizzato da questi incivili violenti solo perché recava la scritta Lega. Una vergogna". Lo afferma in una nota il presidente del gruppo Lega alla Camera e coordinatore del partito in Piemonte, Riccardo Molinari.

Molinari e Maccanti: "Clima d'odio inaccettabile"

"E' un clima inaccettabile - prosegue - non è la prima volta che simili gesti avvengono. Ora ci aspettiamo la ferma condanna di tutte le parti politiche di un gesto che non ha nulla a che fare con il legittimo dibattito democratico".

"Ogni atteggiamento che istiga all'aggressività e all'odio va stigmatizzato da tutti. Solidarietà alla sezione attaccata - aggiunge la deputata della Lega e segretario provinciale del partito a Torino Elena Maccanti - Non saranno certo questi atti vili e intimidatori a fermarci. Grazie al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, stiamo andando avanti spediti e con coraggio sulla Tav. Oltre due miliardi di euro sono già stati stanziati in finanziaria. Avanti così, noi non arretreremo di un millimetro nelle nostre battaglie".

Nelle scorse settimane, a margine del processo che vede imputato Cospito, vi erano state tensioni all'esterno del tribunale di Torino, con scontri tra anarchici e forze dell'ordine.