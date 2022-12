Queens' Choir, a Leini una serata in musica per aiutare il volontariato in Guinea Bissau [FOTO]

Serata di musica e di suggestioni natalizie a Leini, in occasione dell'esibizione del Queens' Choir, formazione vocale che si distungue per la sua composizione esclusivamente femminile e per il grande contributo di talento che porta con sé.



Tenuta azzurra e accessorio rosso natalizio, il programma portato dalle artiste al teatro civico Luciano Pavarotti ha affondato le sue radici su contenuti gospel, spiritual e natalizi. A cominciare da "My, my, my", brano che ha introdotto la serata.



Il concerto, inserito nel calendario del "dicembre leinicese, è stato diretto da Davide Motta Fre e ha portato il suo contributo a sostegno dell'Associazione Abala Lite Onlus, che opera in Guinea Bissau. "La nostra associazione ha in questo momento 3 o 4 volontari che lavorano in 2 o 3 villaggi, dove non sempre è facile lavorare e spesso si entra in contrasto con le idee. Noi ci preoccupiamo dei pozzi, dell'accesso all'acqua e degli orti, così che possano mangiare. E poi alla salute: dal 2008 siamo attivi in quella zona e abbiamo realizzato un piccolo ambulatorio dove le suore vanno a curare queste persone".