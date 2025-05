Da Nichelino alla gloria della Città Eterna: ad Antonio Infuso la VII edizione del concorso “EquiLibri”

Lo scrittore e giornalista Antonio Infuso (storico ex capo ufficio stampa del Comune di Nichelino) ha vinto con “La notte delle anime innocenti” – terzo noir della serie che vede protagonista il commissario torinese Stefano Vega – la sezione Giallo-Crime della VII edizione del premio letterario nazionale “EquiLibri”, organizzato dall’associazione culturale romana Piazza Navona e che vedeva in lizza trecento opere.

Le motivazioni del premio

"Non me l’aspettavo – racconta Infuso – non partecipo mai ai concorsi letterari per pura pigrizia. Lo scorso dicembre, invece, ho deciso di concorrere a “EquiLibri” e, inaspettatamente, mi sono aggiudicato il primo premio. È una vittoria fuori casa e perciò, come nel calcio di una volta, vale doppio".