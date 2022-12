Settimo Torinese, dall'Accademia del ricercare un concerto natalizio a favore della Caritas [FOTO]

Concerto di Natale, a Settimo Torinese, presso la chiesa della Parrocchia di San Vincenzo. L'occasione, inserita nell'ambito di Antiqua 2022, ha voluto concretizzare da parte dell'Accademia del Ricercare una raccolta fondi per la Caritas, da sempre al fianco delle famiglie più bisognose del territorio. All'organizzazione hanno contribuito anche il Lions del territorio, mentre a fare gli onori di casa c'era don Antonio.



"Vogliamo testimoniare alle persone che hanno bisogno che non ci voltiamo dall'altra parte e, anzi, vogliamo stare al fianco dei meno fortunati - hanno detto gli organizzatori - e questo è ancora più importante della raccolta delle buste in sé".