I tre alberi in memoria delle vittime di via Genova trovano casa al giardino Giuseppe Levi

Finalmente si è concluso il lungo iter che ha portato alla piantumazione dei tre alberi posti dalla Circoscrizione 8 in memoria dei tre operai morti nel crollo della gru di via Genova.

Originariamente si era pensato all’area verde del super condominio ex Acque Potabili tra i civici 118/120. Le prime piante consegnate dal vivaio della Città erano risultate troppe alte e sono state sostituite. Tuttavia anche queste si sono rivelate di dimensioni troppo grandi per poter essere ospitate nell’area verde condominiale.

“Sono stati spostati in via Ventimiglia - confermano il Presidente Massimiliano Miano e il coordinatore Alberto Carta Loi -. Li abbiamo collocati nel Giardino Giuseppe Levi. Ci occuperemo come circoscrizione della manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Si conclude così una vicenda controversa, iniziata con la polemica scoppiata quest’estate per via di un’iniziale incomprensione con condomini, poi risolta, ma che comunque non ha portato alla conclusione originale.

I tre alberi si aggiungono alla targa commemorativa posta domenica 18 dicembre dal Comune, in occasione della ricorrenza del tragico incidente.