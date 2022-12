Settimo Torinese, una serata con la banda della città per scambiarsi gli auguri di Natale [FOTO]

Serata di musica al teatro Garybaldi di Settimo Torinese. Un'esibizione della banda della Città, per il concerto di Natale dopo l'appuntamento di Santa Cecilia e che ha visto protagonisti anche gli allievi dei corsi musicali bandistici che vengono tenuti durante tutto l'anno e che permettono di "coltivare" un vivaio di artisti e appassionati di musica.



Un appuntamento che ha potuto tornare in teatro dopo che, dal 2020, non era stato più possibile organizzare a causa della pandemia e delle sue restrizioni. E cui hanno assistito anche numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.